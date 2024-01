Amatrice Rieti, poker alla Pescatori Ostia: 0-4 e la vetta resta a -3

RIETI - Amatrice Rieti non dà scampo alla Pescatori Ostia e resta a -3 dalla vetta. Perentorio il 4-0 con il quale i reatini espugnano il campo della Pescatori Ostia, in lotta per la salvezza.



Gli amarantocelesti partono in sordina, mentre i lidensi si rendono pericolosi in un paio di occasioni. Sblocca la partita Alessandro che vince un contrasto e scaraventa la palla in rete. Primo tempo che si chiude sull'1-0.



Nella ripresa il Rieti parte subito forte e prima raddoppia con Rossi e poi trova il terzo gol ancora con Alessandro (prima doppietta per lui). C’è gloria anche per il subentrato Giovannini per il definitivo 4-0.



Buona la prima per mister Aldo Gardini, che non era in panchina a causa di una precedente squalifica e sostituito dal vice Bernardino Mione..

Domenica prossima al Green Park arriva il Ladispoli.