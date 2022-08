Colpo dell'Amatrice in quota under: ingaggiato Emanuele Nobile, ex Rieti e Cantalice. «Darò tutto per questa maglia»

RIETI - Colpo in quota under dell'Amatrice: ingaggiato l'esterno difensivo Emanuele Nobile, giovanili Fc Rieti, alcune presenze in serie D col team amarantoceleste. La scorsa stagione un ottimo campionato a Cantlice in Eccellenza, nonostante la retrocessione. In Promozione sulla fascia può fare la differenza.

La nota del club

Il terzino Emanuele Nobile è un giocatore dell'Amatrice Calcio. Classe 2003, proveniente dal Cantalice (Eccellenza), cresciuto nelle giovanili del Rieti ha poi giocato in serie D con la prima squadra. «Sono molto contento di essere qui, cercherò di dare tutto per questa maglia. Ho preso questa decisione per sostenere questi colori e sono soddisfatto di questa scelta» ha dichiarato Emanuele Nobile.