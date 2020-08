Il Rieti "sperimentale" di Campolo inizia con una vittoria: 3-2 all'Amatrice: in gol Elefante, Zona e Nasufi. Foto

RIETI - Inizia con una vittoria benaugurante la stagione 2020/'21 del Rieti che al "Paride Tilesi" di Amatrice supera le resistenze dei padroni di casa nell' amichevole mattutina anticipata dall'omaggio delle due società alle vittime del sisma del 2016.



Il risultato finale è stato di 3-2 in favore di Tirelli e compagni che dopo aver subito il gol dello svantaggio realizzato da Colangeli, ha dapprima pareggiato con Salvatore Elefante (ex Anagni) per poi operare il sorpasso con Zona. Ancora Colangeli per il momentaneo 2-2, prima che Nasufi realizzasse la rete del definitivo successo, accolto dagli applausi dei ragazzi della curva nord che non sono voluti mancare all'esordio di un Rieti ancora sperimentale e privo di punti di riferimento (a parte Tirelli e Tiraferri) e bisognoso di rinforzi veri in ogni zona del campo. Da segnalare la buona prova del difensore Giovanni Padovani, 31 anni, lo scorso anno in forza alla Vastese e ancor prima al Pomigliano: probabile che sia lui il partner da affiancare a Montesi nella linea arretrata.