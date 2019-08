IL COMUNICATO N° 29 del CRL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Comitato Regionale Lazio della Figc ha ufficializzato la deroga concessa all'Asd Amatrice per poter disputare le gare casalinghe del campioanato di Promozione al Paride Tilesi di Amatrice.«Vista la nota in data 28 agosto u.s. –prot. n. 2676/Pres., con la quale il Presidente della F.I.G.C., Dott. Gabriele Gravina, preso atto della richiesta formulata dalla Società A.S.D. Amatrice, neo promossa al Campionato di Promozione 2019/2020, chiede una deroga sulle dimensioni del Campo “Paride Tilesi”, al fine di consentire la disputa del campionato di competenza.Tenuto conto, in proposito, delle criticità che la Città di Amatrice ha dovuto fronteggiare a seguito del terremoto dell’anno 2016. Considerata la valenza sociale dell’attività svolta dalla Società A.S.D. Amatrice, la F.I.G.C. autorizza, in via del tutto eccezionale, la L.N.D. a concedere la deroga richiesta.Tutto ciò premesso, il Presidente della L.N.D., Dott. Cosimo Sibilia, preso atto di quanto sopra richiamato, autorizza, in via del tutto eccezionale, la Società A.S.D. Amatrice, neo promossa al Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva, a svolgere le attività ufficiali sul Campo “Paride Tilesi”, in deroga a quanto previsto dall’art. 31 del vigente Regolamento della L.N.D., in ordine alle dimensioni dei campi sportivi.Il Comitato Regionale Lazio, entro la cui competenza ricadono le attività sportive della Società A.S.D. Amatrice, prende atto delle suindicate determinazioni, che consentono l’utilizzo del Campo “Paride Tilesi” di Amatrice, per lo svolgimento delle gare del Campionato di Promozione laziale 2019/2020».