RIETI - Il Comitato regionale ha ratificato il ripescaggio dell'Amatrice Calcio in Promozione. La squadra reatina, giunta il 19 maggio scorso terza nel girone C di Prima categoria e inserita al 20esimo posto nella graduatoria per il ripescaggio, è riuscita a entrare in Promozione come 13esima ripescata, visto che il Pomezia è stato ammesso in serie D e Futbol Club Montenero e Valle Martella, che precedevano i rossoblù nella speciale classifica, non hanno presentato domanda per partecipare alla Promozione. Di conseguenza Formia in Eccellenza e Amatrice nella seconda serie regionale. In Promozione accede anche la Virtus Ardea, che seguiva l'Amatrice nella graduatoria, visto che il Città di Anagni è stato anch'esso ripescato in D e di conseguenza in Eccellenza è salito pure il Latina Sermoneta.Quindi saranno 4 le squadre reatine ai nastri di partenza della Promozione: le rinconfermate Cantalice e Passo Corese, la neopromossa Bf Sport (prima nel giorne C di Prima categoria) e la ripescata Amatrice. Girone (con ogni probabilità il B come le scorse stagioni), calendario e turno preliminare di Coppa saranno ufficializzati durante la consueta festa organizzata dal Comitato regionale che si terrà il 26 agosto alle 18 al Grand Hotel Duca d'Este di Tivoli Terme.