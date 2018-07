di Michel Saburri

RIETI - Amatrice torna in Prima categoria e proverà a farlo da protagonista. Alla guida della squadra ci sarà ancora Romeo Bucci che, dopo aver vinto lo scorso campionato di Seconda categoria, oltre a buona parte della rosa dello scorso anno avrà a sua disposizione alcuni nuovi elementi. Su tutti ovviamente spicca il nome di Alessandro Onesti, il giocatore classe 82 ex Rieti, è reduce dall’esperienza con 4Strade del Sacro Cuore e vanta nel suo curriculum svariate presente in campionati professionistici. Oltre a lui è arrivato anche l’esterno d’attacco Simone Gianfelice, il centrocampista Antonio Masci dal Cittareale e Federico Pirozzi dalla Juniores Nazionale del Monticelli mentre in difesa i nomi nuovi sono quelli dell’ex Rieti Paolo Cenfi e Michael Micarelli dal Cantalice.



Patrizio Paolini, dirigente dell’Amatrice è fiducioso: «Abbiamo praticamente chiuso il mercato, la squadra è stata rinforzata e ringiovanita anche per far fronte agli obblighi di under. Abbiamo anche confermato buona parte dei ragazzi che erano con noi lo scorso anno e siamo convinti di poter disputare un campionato di vertice, la squadra è giovane ma l’arrivo di Alessandro Onesti ci garantisce anche la giusta dose di esperienza. Restiamo vigili sul mercato ma solo se dovesse capitare qualche elemento nel reparto difensivo che possa farci fare un ulteriore salto di qualità».

