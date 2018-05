di Mattia Esposito

RIETI - Un punto per festeggiare la seconda promozione di fila. L'Amatrice potrà farlo sul proprio campo, quel Paride Tilesi trasformato dopo il sisma in un presidio di soccorso e accoglienza agli sfollati. Il nuovo impianto è stato restituito al calcio dopo i lavori di riqualificazione venerdì scorso alla presenza del ministro dello Sport, Luca Lotti.



La penultima di campionato di Seconda categoria sarà giocata dall'Amatrice contro il Cagis Castelnuovo. La gara da calendario era in programma domenica 13 alle 16.30, ma il club amatriciano ha chiesto l'anticipo, con il via libera del Cagis, a sabato 12 sempre alle 16.30. Si aspetta ora la ratifica dal comitato regionale, che è attesa entro giovedì. L'Amatrice guida il girone C a 64 punti, +4 sul 4Strade, che però l'ultima giornata riposerà, e +6 sul Canneto.



«Con estremo piacere - afferma Tito Capriccioli, presidente della Amatrice Calcio - torniamo a giocare sul nostro campo dopo due anni». Poche parole, commosse, quelle dell'allenatore, Romeo Bucci. «Finalmente si torna a casa

- commenta il tecnico - dopo quasi due campionati giocati a Borbona. Tanta emozione, non ci sembra vero»

