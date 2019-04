UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Si chiudono la diciannovesima giornata del campionato Under 17 provinciale reatino e il ventitreesimo turno dell’Under provinciale romano (gironi D-E). Un fine settimana positivo per cinque reatine, autrici di prestazioni ricche di gol.Grazie alle reti di Zirretta, Festuccia e Cavuoto, la Pro Calcio Studentesca supera 3-0 i padroni di casa della Brictense. Antonio Pilati, tecnico Pro Calcio: «Vittoria meritata in una gara in cui abbiamo creato davvero tante occasioni».Sorride La Sabina, vincitrice 3-0 ai danni degli ospiti del Casali Poggio Nativo. Decisivi i gol di Favetta, Lugini e Di Giampasquale. Daniele Antonini, allenatore dei mirtensi: «Nonostante una traversa e un paio di occasioni fallite davanti al portiere, nel primo tempo siamo apparsi contratti. Nell'intervallo ho parlato con la squadra, con cui ho subito analizzato gli errori commessi. Da questo confronto è nato un secondo tempo perfetto, nel quale i ragazzi hanno messo in pratica tutti i miglioramenti fatti durante queste ultime settimane».Bene anche la Valle del Tevere, corsara 3-2 sul campo di una Pro Calcio Cittaducale a cui non bastano Kume e Gentile. La formazione di mister Pastorelli va, invece, a segno con Bonanni, Balsamo e Antonini.Città di Palombara batte 3-0 Fiano Romano e raggiunge in vetta il Cantalice, fermo per il turno di riposo.Infine, lontano dal proprio pubblico, lo Sporting Rieti cade 2-0 contro il Settebagni.Cantalice, Città di Palombara 45; Fiano Romano, Settebagni 35; Sporting Rieti 29; Casali Poggio Nativo, Valle del Tevere 20; Pro Calcio Cittaducale 17; La Sabina 15; Pro Calcio Studentesca 10; Brictense (penalizzata di un punto rispetto allo scorso turno) 0.Un ottimo Sporting Rieti (ottavo a 31) piega in trasferta 3-0 il Settebagni (penultimo a 8). Oltre alla doppietta di Mostarda, gol di Perazzi.Il Cantalice già campione (46 punti) si impone per 6-2 contro i fuori classifica del Città di Cerveteri. Tripletta per Ramazzotti, doppietta per Valentini e rete per Aguzzi.Il gol di Caprioli non evita allo Sport Selci la sconfitta per 2-1 contro il Riano Soccer. Sabini quarti a 29, avversari ottavi a 22.