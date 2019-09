RIETI - Il Rieti alle 13,30 di oggi, 17 settembre, è tornata ad allenarsi, ma al Gudini non c'è Alberto Mariani. Il gruppo in questo momento è guidato dal preparatore atletico Luigi Garofalo, perché il tecnico, il suo vice Giovannelli e il match analyst Fabiani, sono a colloquio con Curci. Cambio della guardia in vista? Con ogni probabilità sì: si attendono sviluppi in merito già in giornata. © RIPRODUZIONE RISERVATA