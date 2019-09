© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Vita o morte». Non usa troppi giri di parole Alberto Mariani, che in conferenza ha presentato il match di domani, domenica 29 settembre, allo Scopigno contro la Paganese: «È il momento di vincere la prima partita - afferma Mariani - affrontiamo una buona squadra, che però credo di poter dire abbia qualcosa in meno di quelle incontrate fino ad ora, costruite per il vertice».Quella che si concluderà domani è un'altra settimana particolare, con la curva che non sarà a sostenere la squadra: «Noi dobbiamo isolarci da tutto questo e pensare al campo, domani vogliamo vincere, penso di aver toccato le giuste corde con i ragazzi».Poi qualche indicazione sulla possibile formazione: «Tornerà a disposizione Gigli - ha detto il tecnico - faremo qualche cambio per dare respiro a qualcuno che ne ha bisogno. Voglio impostare la partita provando ad aggredire l'avversario, noi abbiamo soluzioni per colpire, per noi è una partita da vita o morte, come ho detto ai ragazzi in allenamento».