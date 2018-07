di Christian Diociaiuti

RIETI - La prima mattina di lavoro allo Scopigno per il neoallenatore del Rieti, Ricardo Chéu. Il portoghese, prima di fare una saluto alla stampa, ha partecipato a un lungo summit con il presidente Marini allo Scopigno. Sorridente e armato di pc, sta organizzando il lavoro del team, in campo da lunedì. Prima volta per lui in Italia in assoluto, sta prendendo confidenza con la lingua. Parla bene inglese e vanta una bella esperienza nel suo paese, da docente di educazione fisica, da vice allenatore e da capo allenatore. Chéu ha detto di credere di avere l'esperienza per una occasione all'estero, rinforzando la sua scelta di Rieti e sull'Italia. Sarà da solo in Italia, senza la sua famiglia, moglie e due piccole figlie di 6 e 9 anni.



Con lui sono scesi in campo per la foto di rito il preparatore atletico Luigi Garofalo, Miguel Moreira vice allenatore e Vincenzo Marinacci preparatore dei portieri. Sarà questo il suo staff. E prima delle 12, da Andria, è arrivato anche Gianluca Torma, candidato diesse. Anche per lui summit allo Scopigno per definire i dettagli. Manca solo l'ufficialità del club per la sua nomina a direttore sportivo. "Io direttore? Aspettiamo che le cose siano ufficiali" ha detto l'ex Ternana entrando allo stadio, in attesa della definizione, prossima salvo ribaltoni. La presentazione ufficiale di mister e staff ci sarà dal primo giorno di raduno lunedì 16 luglio.



IL TECNICO

Il portoghese Ricardo José Moutinho Chéu, 37 anni, nell'ultimo campionato ha guidato l'União de Madeira, squadra che in questa stagione appena conclusa ha militato nella serie B portoghese. Chéu è il secondo straniero sulla panchina amarantoceleste. È il primo in assoluto in coppia con un patron straniero, Manthos Poulinakis, proprietario della maggioranza delle quote. Dicevamo dell’'União de Madeira (squadra della zona d’origine di Cristiano Ronaldo): la formazione, in virtù del 17esimo posto (quartultima), è retrocessa con 44 punti dalla Segunda Liga. Chéu, tuttavia vanta più di 140 panchine da allenatore professionista, ha già allenato diverse squadre della seconda lega portoghese come Académico de Viseu, Freamunde e União da Madeira e nella stagione 2014/2015, a 33 anni, ha fatto il suo esordio nella serie A portoghese col Penafiel. Da allenatore oltre al Madeira, esperienza con il Mirandela. Da vice e da componente dello staff, Feirense, Santa Clara, Coimbra e Olhanense.



LO MANDA SA PINTO

Marini nei giorni scorsi ha spiegato pure la scelta che ha portato ad annunciare il tecnico Chéu.«“Come saprete, quando Manthos (Poulinakis, il proprietario di maggioranza del Rieti, ndr), quando era all’Ofi Creta ha avuto due allenatori: Gattuso e Sa Pinto. Chéu è una scelta della proprietà: Sa Pinto ha caldamente raccomandato Chéu, che gioca 4-3-3».



IL DIRETTORE

Gianluca Torma è prossimo ad essere il nuovo direttore sportivo del Rieti. Torma, classe 1977 di Torre del Greco, è un ex giocatore. In un gravissimo infortunio di gioco, quando vestiva la maglia dell’Andria, ha perso un rene; è lo scopritore dell’ex Ternana Martin Valjent, ha ottimi rapporti con Marini e in passato ha curato il mercato estero per le Fere rossoverdi. Chi meglio di lui per un club che punta molto sugli stranieri e ha un tecnico portoghese, Ricardo Chéu.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:17



