RIETI – E’ di Pasquale De Sarlo il primo gol del 2020 di un Rieti che, allo Scopigno, ha battuto in amichevole la Berretti col punteggio di 2-0 (raddoppio di Del Regno) sotto gli occhi chirurgici del direttore sportivo Minguzzi, piuttosto indaffarato nel prendere appunti, prima in tribuna, poi a bordocampo al fianco di Di Gennaro.



PROVE TATTICHE DI 3-4-3

Nel primo tempo, concluso a reti bianche e caratterizzato dalle occasioni sprecate sottoporta da Tirelli prima e Beleck poi, Beni si è piazzato in mezzo al campo con un 3-4-3 nel quale ha fatto l’esordio l’esterno di centrocampo, ex Roma, Samuele Zona, un ‘02 – in forza alla Berretti - che si è messo subito in evidenza con una serie di giocate che hanno soddisfatto appieno il tecnico marchigiano. Nella ripresa, poi, modulo confermato, ma una vera e propria rivoluzione nell’undici di partenza: in difesa con Aquilanti, gli innesti di Zanchi e del baby Bruno Giordano, un ‘03 scuola Napoli prelevato dall’under 17 del Torino, ieri in campo contro il Monza in un’amichevole e fresco di compleanno (è nato il 4 gennaio). Beni dopo averlo analizzato in avvio tra i Berretti, lo ha schierato con i titolari e la risultante è stata positiva.

OUT PEGORIN

Per la cronaca, mancava all’appello Pegorin (influenzato), ma per il resto tutti a disposizione del tecnico che entro metà settimana aspetta almeno due innesti per affrontare lìAz Picerno con un potenziale tecnico e umano superiore a quello attuale.

Rieti primo tempo (3-4-3): Addario; M. Esposito, Aquilanti, Granata; Tiraferri, C. Esposito, Tirelli, Zona; De Sarlo, De Paoli, Beleck. All.: Beni.

Rieti secondo tempo (3-4-3): Addario; Giordano, Aquilanti, Zanchi; M. Esposito, Tirelli, Zampa, Zona; Del Regno, De Sarlo, De Paoli. All.: Beni.

Reti: 4’ st De Sarlo, 17’ st Del Regno

