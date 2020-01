RIETI - Il 2020 del Rieti inizia con un'intensa doppia seduta di lavoro, svolta interamente al "Gudini". Mattina e pomeriggio con i 21 a disposizione di Beni (aiutato in campo da Claudio Gerini tecnico dell'Under 17) per rimettere subito carburante sulle gambe, in attesa dei primi movimenti di mercato pronti a stravolgere ulteriormente una rosa che ha già perso alcuni elementi, ma che ne aspetta tanti altri. In gruppo anche l'esterno basso Diallo, che torna dopo un lungo periodo di stop, causa infortunio.



ACCORDO A UN PASSO

Nel frattempo sembra essere tornato il sereno tra la "Rieti 2punto1", la società che gestisce il centro sportivo di Molino della Salce e il club amarantoceleste che avendo già saldato più della metà del debito pregresso, che ammontava a poco più di 7mila euro, ha trovato in Lodovici un interlocutore disponibile a rivedere gli accordi pre-esistenti e altrettanto propenso a sottoscrivere un nuovo contratto di collaborazione fino al termine della stagione, che coinvolga sia la prima squadra, che l'intero settore giovanile.

DOMENICA AMICHEVOLE

Intanto la squadra effettuerà una doppia seduta anche domani e sabato, alternandosi tra campo e palestra, poi domenica (orario da definire) amichevole in famiglia contro la Berretti di Pezzotti, per riprendere l’abitudine al ritmo partita, in vista di un vero e proprio tour de force dal 12 al 26 gennaio, con 4 partite in due settimane, compreso il recupero infrasettimanale contro la Ternana al “Liberati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA