di Christian Diociaiuti

RIETI - Allenamento al Gudini questa mattina (e per tutta la settimana) per il Rieti di Ricardo Chéu, che entra così nel vivo della preparazione atletica. Convocati e ragazzi in prova hanno effettuato una seduta sul sintetico di Molino della Salce fino alle 12 e replicheranno nel pomeriggio, dalle 17 all 19.Il sintetico del Gudini è stato scelto in sostituzione di Cantalice, inizialmente indicato come sede della preparazione: le condizioni del manto erboso del Ramacogi non avevano soddisfatto mister Chéu. A fare compagnia alla squadra, anche stamattina, un gruppetto di tifosi.E mentre ieri in campo i giocatori erano 17, tra ritardi giustificati e chi era rimasto fuori, stamattina si contano 20 giocatori in campo. Tra questi era atteso anche Maistro, che ieri non aveva potuto rispondere alla convocazione. Numero di giocatori e volti in questi giorni cambieranno: il tecnico Chéu dovrà valutare l'ossatura della squadra in attesa di altri innesti, preannunciati anche da Marini il quale continua a lavorare al mercato. Ieri le prime firme sui contratti, oggi si continua, mentre i tifosi con interesse valutano i giocatori uno ad uno.Per vedere il Rieti in azione con una minima impostazione di gioco bisognerà aspettare l'amichevole con il Lecce del 26 luglio allo stadio, impianto in cui nel frattempo sta intervenendo una ditta specializzata per ridare vita al manto erboso.