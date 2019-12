Ultimo aggiornamento: 14:51

RIETI - Si prefigura un clamoroso ritorno in casa Rieti, quello di Alberto Mariani. Il tecnico capitolino, che aveva iniziato la stagione proprio alla guida della formazione amarantoceleste, potrebbe tornare nuovamente in sella nel caso in cui Curci decidesse di "punire" Caneo per le dichiarazioni rilasciate ieri alla vigilia della sfida odierna col Bisceglie, che il presidente reatino, a sua volta, ha definito «inopportune e fuori luogo».Mariani, peraltro, sarà tra gli spettatori interessati al match (nella foto con il dg Di Santo) che inizierà tra poco più di mezz'ora allo "Scopigno" ed avrà occhi attenti su quello che accadrà in campo e fuori, perché è tra coloro che in questo momento hanno più probabilità degli altri di vestire l'amarantoceleste.Nei giorni scorsi, il nome di Mariani era stato accostato anche a un suo possibile impiego come responsabile del settore giovanile o, addirittura, come direttore dell'area tecnica, ma nelle gerarchie di Curci, l'allenatore romano ha sempre avuto un posto in prima fila, godendo della stima e della fiducia della proprietà, nonostante le dimissioni (forzate) di due mesi fa. Se non dovesse tornare potrebbe essere corsa a due ex Viterbesi: Nofri Onofri e Giannicchedda