RIETI - Un'altra aggressione a un arbitro. E' successo ieri a Borgorose, quando mancavano una manciata di secondi dal termine del match tra Equicola e Quintilianum, valido per la IX giornata del campionato di Seconda categoria. La vittima è Fabio Serafini, arbitro appartenente alla sezione di Rieti, che avrebbe ricevuto una testata da un giocatore dell'Equicola dopo la convalida del gol del 3-2 degli ospiti. Per l'arbitro coresino il pallone era entrato e ha indicato il centrocampo. A quel punto il giocatore dell'Equicola ha dapprima spintonato l'arbitro, che gli ha mostrato il rosso, e poi lo avrebbe colpito con una testata fra tempia e sopracciglio destro. L'arbitro fischia la fine, ha qualche giramento di testa e viene accomapgnato dal padre Romano, ex arbitro che seguiva la gara dagli spalti, al pronto soccorso dell'ospedale de Lellis di Rieti per gli accertamenti del caso e farsi refertare il danno fisico subito. Si aspettano ora le decisioni del giudice sportivo, attese per giovedì.