RIETI - In casa Rieti la trasferta di Siracusa, di certo, non verrà ricordata con enorme piacere. Partita rinviata per maltempo lo scorso 24 febbraio, e ieri, nel recupero, una sconfitta che non ha permesso agli amarantocelesti di raggiungere la salvezza matematica.



Se all'aspetto sportivo sommiamo poi due viaggi a dir poco travagliati, allora il quadro è completo. Volo cancellato il giorno della partenza per Catania, con viaggio slittato dalle 19.30 alle 23.30, con tanto di arrivo a tarda notte a Siracusa. Ieri, come se non bastasse, altro ritardo nel volo di ritorno, con la squadra che si è messa nuovamente in viaggio alle 23.30. Una trasferta da dimenticare al più presto, sotto tutti i punti di vista. L'occasione arriva subito: domenica allo Scopigno in caso di vittoria con il Rende sarebbe salvezza matematica © RIPRODUZIONE RISERVATA