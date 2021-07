Al Valletonda Poggio Mirteto batte in finale Selci e conquista la Summer Cup. Foto

Giovedì 1 Luglio 2021, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 12:02

RIETI - Va a Poggio Mirteto la prima edizione della Summer Cup, torneo di calcio a 8 disputato nell’impianto di Valletonda a Poggio Mirteto. Otto squadre si sono date battaglia per 15 giorni con l’obiettivo di ripartire, tornare a giocare e divertirsi e riportare la gente in tribuna. Ieri sera la finalissima tra Poggio Mirteto e Selci vinta dalla squadra mirtense 3 a 1 (gol di Passerotti per il Selci, mentre per Poggio Mirteto sono andati a segno Luciani, Nobili e Gattarelli).

APPROFONDIMENTI CALCIO A 8 Le premiazioni

Il ricordo

Al termine la festa, le premiazioni e il ricordo di Carlo Luciani, papà di Mirko e Valerio tesserati della squadra mirtense e prematuramente scomparso lo scorso anno causa Covid. Prima della partita il capitano di Poggio Mirteto, Patrizio Avenali ha consegnato un mazzo di fiori alla moglie di Carlo Luciani, Antonella Mancini (nella foto il momento della consegna con le squadre schierate) mentre durante le premiazioni sia il sindaco Giancarlo Micarelli che il consigliere regionale Fabio Refrigeri hanno voluto ricordare l’uomo, lo sportivo e l’amico di tutti, Carlo Luciani tra gli applausi del pubblico. Tra l’altro il ricavato del torneo è stato devoluto in beneficenza alla famiglia di Mirko e Valerio su decisione di tutti i presidenti delle squadre che hanno partecipato.

I premi

Oltre la vittoria finale del Poggio Mirteto con Selci al secondo posto sono stati premiati anche il miglior portiere della Summer Cup che è risultato essere Alessio Santolamazza del Selci, il miglior giocatore Mattia Nocelli del Real Gavignano Ponzano e il capocannoniere Mirko Luciani del Poggio Mirteto che ha vinto la classifica marcatori con 7 goal.