Summer Cup al Valletonda, Poggio Mirteto fa il bis. Foto. Brutto infortunio per un giocatore del Forano

Giovedì 24 Giugno 2021, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 13:23

RIETI - Seconda giornata di gare nel girone A della Summer Cup 2021, torneo di calcio a 8 che si disputa al campo di Valletonda a Poggio Mirteto e stasera si conclude la seconda giornata anche del girone B.

Partite vere e vibranti davanti al pubblico che nei limiti previsti è tornato sulle tribune del Valletonda.

Gli incontri di ieri sera

Il programma si è aperto con il derby Real Gavignano Ponzano – Forano terminato con la vittoria 1 a 0 grazie ad un gol di Lupo. Da registrare, purtroppo, in questa gara un brutto infortunio alla caviglia per Luca Del Bufalo del Forano che è stato trasportato all'ospedale di Rieti con l'ambulanza, per una sospetta lesione ai legamenti della caviglia e problemi al malleolo.

Nella seconda gara Poggio Mirteto si è imposta 2 a 0 su Cantalupo grazie ai gol di Luciani (nella foto) e Masci il che permette ai mirtensi di guidare il girone in solitaria e a punteggio pieno davanti a Cantalupo e Gavignano-Ponzano (una vittoria a testa) e al fanalino di coda Forano fermo a 0 punti.

Il programma di oggi

Questa sera scendono in campo nel girone B il Castum Donadei contro Casperia alle 20 e Selci contro Poggio Catino alle 21. Partite di un’ora (due tempi di mezz’ora ciascuno) la formula e quella all’italiana con le prime due dei due gironi che poi incroceranno in semifinale e le vincenti giocheranno la finalissima il 30 giugno.