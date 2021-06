Poggio Mirteto e Gens Cantalupo vincono al debutto della Summer Cup. Foto

Martedì 22 Giugno 2021, 17:40

RIETI - Partita la Summer Cup 2021 a Poggio Mirteto presso il Campo sportivo comunale di Valletonda, torneo di calcio a 8 al quale hanno aderito 8 squadre della Sabina.

Un segnale di ripartenza come hanno spiegato all’atto della presentazione del torneo gli organizzatori con le partite che si disputano tutte le sere una alle 20 e l’altra alle 21.

Ieri sera ha esordito il Girone A con le partite Poggio Mirteto - Real Gavignano Ponzano terminata 4-2 per la squadra mirtense coi gol di Marcelli (per lui doppietta) Fiori e Paoloni mentre per Gavignano Ponzano hanno realizzato Migliorelli e Pennacchini. La seconda partita tra Gens Cantalupo e Forano è finita 1 a 0 per Cantalupo grazie al goal di Mattei.

Il programma di oggi

Questa sera inizia il girone B: alle 20 Poggio Catino – Casperia alle 21 Selci – Castrum Donadei.

Ogni partita durerà un’ora (due tempi di mezz’ora ciascuno) mentre la formula all’italiana prevede che le otto squadre partecipanti sono divise in due gironi da 4: passano le prime due che poi incroceranno con le altre prime due dell’altro girone in semifinale e le vincenti giocheranno la finalissima il 30 giugno.