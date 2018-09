di Silvio Ippoliti

RIETI - Sono partite le iscrizioni per il campionato di Calcio a 8 organizzato dall'Asi (Associazioni sportive e sociali italiane). Il termine ultimo è fissato per il 30 settembre con l’inizio della competizione ad ottobre. La vittoria del campionato permetterà la partecipazione alla fase regionale con possibilità di accedere a quella nazionale. Il tutto si svolgerà nel centro sportivo Area Sport (pattinodromo). L’idea di questo progetto nasce da tre ragazzi Simone Blasi, Andrea Di Marco e Andrea Auletta, che hanno deciso di organizzare questo torneo per tutti gli amanti del calcio a 8 reatino.



«Stiamo avendo un buon riscontro – dice uno degli organizzatori Simone Blasi – siamo arrivati già a buon numero di squadre. L’idea è venuta insieme ad Andrea Di Marco perché lo scorso anno giocavamo questo campionato a Terni. Abbiamo detto, perché non farlo a Rieti?! Certo non è semplice, ma abbiamo deciso di contenere il costo dell’iscrizione. Lo scopo è quello di fare sport».



Marted├Č 11 Settembre 2018



