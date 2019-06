Ultimo aggiornamento: 18:56

RIETI - Va al Fabietto Bar il titolo nazionale Uisp. Il team di Antrodoco per la prima volta nella storia della Uisp reatina diventa campione d’Italia battendo i finale il Servizi Funebri Leoni solo dopo i calci di rigore. Nonostante il caldo e la stanchezza le due formazioni reatine hanno offerto un grande spettacolo con tanta intensità e ribaltamenti di fronte. Il match viene sbloccato da Paulucci, il Servizi Funebri Leoni trova il pari con Fossatelli. La prima frazione termina sull’1-1. Nella ripresa torna davanti il Fabietto Bar grazie alla rete di Colangeli. Sul finale arriva la segnatura di Graziani per la formazione allenata da Danilo Valloni che fissa il punteggio sul 2-2. I calci di rigore dicono Fabietto Bar (fatale l'errore di Chinzari) che nella prossima stagione avrà lo scudetto sul petto. “Finale tiratissima – racconta il giocatore del Fabietto Bar Jacopo Paulucci – con ribaltamenti di fronte continui, pareggiata dai nostri avversari alla fine. La lotteria dei calci di rigore ci ha premiato con la vittoria del titolo nazionale. Colgo l’occasione per ringraziare ogni compagno di squadra e accompagnatore che ci ha seguito. Forza Antrodoco”.Deluso ma a testa altissima il Servizi Funebri Leoni.”Quando arrivi alla fine di un torneo così stressante e ti vengo a mancare giocatori importanti – dice il tecnico del Servizi Funebri Leoni - di più non puoi fare. Ne doveva vincere una e la sorte a voluto che fosse il Fabietto Bar che avevamo battuto nella semifinale provinciale. Erano due squadre diverse. Ci sta perdere ai rigori”.