RIETI - Saranno due formazioni reatine a contendersi lo scudetto uisp nella finale di Pesaro. Fabietto Bar e Servizi Funebri Leoni oggi pomeriggio alle 16.30 si contenderanno il titolo nazionale. È la prima volta nel nella storia della Uisp reatina. Il Fabietto Bar arriva in finale dopo aver dominato la semifinale per 9-3 contro i toscani del Gorgonzo. Una tripletta di Paulucci, le doppiette di Colangeli e D’ annibale e le reti di Cenfi e De Angelis regalano il successo alla formazione di Antrodoco. “Abbiamo condotto la partita sin dall’ inizio mettendo grinta e cattiveria agonistica - dichiara il giocatore del Fabietto Bar Jacopo Paulucci- faccio i complimenti ad ogni mio compagno, soprattutto a chi gioca meno e non si lamenta mai, questo è un bel gruppo, per la finale siamo pronti a dare tutto , uniti come sempre. Più sofferta la semifinale per il Servizi Funebri Leoni che l’ha sputata sul Green Park Ranger per 2-1. Match winners Labonia e Chinzari. “Dopo 24 anni di tentativi andati a vuoto - sottolinea il tecnico del Servizio Funebri Leoni Danilo Valloni - per la prima volta due squadre di Rieti si giocano la finale nazionale. È stata durissima e faticosissima, adesso vogliamo goderci la finale ma la tensione sarà alta. Sarà una battaglia come giusto che sia, ci sarà un perdente e un vincitore ma alla fine quello che conterà sarà che a vincere sia il movimento del calcio a 5 reatino che ci prova da 24 anni. In questo momento mi vengono in mente le persone che hanno condiviso come questi 24 anni e che non ci sono più: Roberto Laureti, Luciano Cortesi, Stefano Colasanti. Dobbiamo tutto questo anche a loro. Sono molto emozionato”.