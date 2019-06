© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono due le reatine che approdano in semifinale nella fase nazionale del campionato Uisp.Servizi Funebri Leoni e Fabietto Bar domani mattina si giocheranno l'accesso alla finalissima. E' costretto invece a salutare la competizione il Ci vuole Un senso che cade per 5-2 contro l'Fc Sgorgonzo: di Chiavolini e Renzi le reti gialloverdi.Domani mattina Servizi Funebri Leoni e Fabietto Bar giocheranno le semifinali. La formazione di Valloni dopo aver battuto ai quarti i veneti del Bonavigo per 4-3, grazie alle reti di Graziani (2), Tapia e Chinzari affronterà il Green Park Ranger (ore 9.15). Mentre il team di Antrodoco se la vedrà proprio contro l'FC Sgorgonzo che ha eliminato il Ci vuole un senso (ore 9.30). Nel quarto di finale Paulucci e compagni si sono imposti per 4-3 contro Ecocity Maracanà. Firmano il successo Colangeli (2), De Angelis e D'annibale. Per domani pomeriggio alle 16.30 è fissata la finalissima.