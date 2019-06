Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tre su tre. Tris di formazioni reatine alle fasi ad eliminazione del torneo Uisp nazionale. Servizi Funebri Leoni, Ci vuole un senso e Fabietto Bar volano ai quarti di finale per lo scudetto Uisp.Ilapproda tra le migliori otto d’Italia dopo aver conquistato il girone C grazie alle vittorie contro l’FC Sgorgonzo (9-5, reti Graziani 6, Fossatelli, Sestili, Laboni) e MD United (7-2, 2 De Angelis, 2 Graziani, Fossatelli, Sestili, Labonia). La formazione allenata da Valloni ai quarti di finale se la vedrà contro i veneti del Bonavigo (oggi alle oggi alle 16.30).Primo posto del girone anche per il: doppia vittoria di misura per i gialloverdi che nel primo match si sono imposti per 5-4 (2 Renzi, 2 Chiavoli, 1 Barbante) contro l’FC Green Park Ranger. E’ finita 3-2 invece la seconda sfida contro il Pordenone Amatori (Caprioli, Angelucci, Chiavolini). Adesso nei quarti attendono i tosca i dell’ FC Sgorgonzo (oggi alle 17.30)Bene anche il, che inserito nel girone da quattro squadre, ha prima battuto il Giuliano marmi 6-5 (2 Paulucci, 2 D’annibale, Fainelli, Cenfi), poi perso ai rigori conto Sciacalli RC dopo il 4-4 dei tempi regolari (2 Colangeli, Paulucci, De Angelis) e infine vinto a tavolino contro il Legia Sciacalli che in mattinata non si è presentata nell’ultimo match del girone. Nei quarti sarà Fabietto Bar – Ecocity Maracanà (Lazio) alle 16.30.