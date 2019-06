PROGRAMMA GARE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Scattano le finali nazionali Uisp per tre formazioni reatine: Servizi Funebri Leoni, attuale campione provinciale, Ci vuole un senso e Fabietto Bar che si sono garantite la fase nazionale grazie al secondo e terzo posto in quella provinciale se la vedranno con le formazioni più forti d’italia per giocarsi lo Scudetto Uisp.La prima formazione a scendere in campo questa sera sarà il Servizi Funebri Leoni inserito nel girone C con FC Sgorgonzo (Toscana) e MD United (Toscana). La formazione allenata da Danilo Valloni se la vedrà alle 21.30 contro FC Sgorgonzo. Alle 22.30 toccherà al Fabietto Bar scendere in campo contro i piemontesi del Giuliano Marmi (Legia Ghiacciata e Sciacalli Rc sono le altre due formazioni che completano il girone B). Alla stessa ora il Ci vuole un senso se la vedrà contro l’FC Green Park Ranger (Toscana), con loro nel girone D il Pordenone Amatori. Per domani pomeriggio è fissata la seconda giornata della fase a gironi.