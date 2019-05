I PREMIATI

RIETI - Va al servizi Funebri Leoni il campionato Uisp dopo aver vinto anche la Coppa: nella finale giocata ieri sera al Pala Rufina la formazione di Monte San Giovanni si impone per 3-1 contro il Ci Vuole un senso.Al termine di un primo tempo equilibrato la sblocca Bruni per il Servizi Funebri Leoni portando i suoi al riposo sull’1-0. La risposta del Ci Vuole un senso non tarda ad arrivare: in avvio di ripresa i gialloverdi raggiungono il pari grazie a Mattei. Due minuti più tardi i ragazzi di Valloni mettono di nuovo la testa avanti grazie a Urbani trovando subito l’allungo decisivo con Chinzari che segna il 3-1. Sul finale di gara ci prova il Ci Vuole un Senso che fallisce due tiri liberi e un rigore non riuscendo ad acciuffare il pari.Le due formazioni finaliste erano già qualificate di diritto alla fasi nazionali che si giocheranno dal 27 al 30 giugno a Pesaro.Con loro ci sarà la terza classificata Fabietto Bar che nella finalina ha battuto il Frasso sabino per 5-2 al termine di una partita intensa.Miglior giocatore della finale: Giuseppe Nebbiai (Servizi Funebri Leoni)Capocannoniere: Carlo De Angelis (Frasso Sabino)Miglior portiere: Armando De Silvestri (Fabietto Bar)