RIETI - Stasera, venerdì 24 maggio, ultimo atto del campioanto provinciale Uisp di calcio a 5. A contendersi il titolo ci saranno Ci Vuole un Senso (che in semifinale ha battuto 4-2 Frasso) e Servizi Funebri Leoni (superato Fabietto Bar 5-2). La sfida si giocherà al PalaRufina alle 22. Entrambe hanno già la certezza di partecipare alle finali nazionali di Pesaro in programma dal 20 al 23 giugno. Va ricordato che Servizi Funebri Leoni aveva già vinto la Coppa UIsp. La finalissima sarà preceduta (alle 21) dalla sfida tra Frasso e Fabietto Bar che mette in palio il terzo posto. Al termine della serata saranno effettuate le premiazioni alle squadre e ai singoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA