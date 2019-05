Ultimo aggiornamento: 09:41

RIETI - Bella serata di calcio a 5 al Pala Rufina in occasione delle semifinali del Campionato Uisp. Prima del fischio di inizio è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa della madre di Valter Mattei, giocatore della formazione del Ci Vuole un Senso. I gialloverdi si contenderanno il titolo uisp con Servizi Funebri LeoniLa prima semifinale va al Ci Vuole un Senso. I gialloverdi s’impongono per 4-2 dopo un match tiratissimo. Il primo tempo con le squadre contratte si sblocca solo al 21’ grazie alla rete in ripartenza di Renzi. Nella ripresa pronti via D’Annibale prima impatta sull’1-1 e poi sigla il vantaggio su calcio di punizione. Alla doppietta del giocatore sabino risponde Di Lorenzo che grazie alle reti al 17’ e al 22’ porta i suoi sul 3-2. Sul finale forcing del Frasso che non riesce a trovare il pari. La rete di Renzi negli istanti finali, la seconda personale, archivia il risultato sul 4-2.Ci Vuole un Senso se la vedrà in finale contro Servizi Funebri leoni. Contro i ragazzi del Fabietto Bar, campioni in carica, i ragazzi di Valloni vincono per 5-2. Nella riedizione della finale dello scorso anno la prima frazione termina 2-2. Dopo il 2-0 Monte San Giovanni siglato al 7' e al 12', Paulucci e compagni acciuffano il pare grazie ad una bella conclusione di Alonzi al 15' e al tiro libero di Colangeli a 4' minuti dal riposo. In avvio di ripresa è Bruni a portare avanti suoi prima delle reti di Serilli e Graziani che permettono ai biancoblù di prendere il largo fissando il punteggio sul 5-2.