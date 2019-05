RIETI - È stata una bellissima edizione quella appena terminata del torneo uisp over 35. Erano 7 le formazioni al via. Nelle finali del Pala Rufina alla fine l’ha spuntata per il secondo anno consecutivo Goldbet che in finale si è imposta con un netto 6-2 contro il Bar Collo Canetra. Protagonista della finale Marco Mareri, l’ex Rieti e Centro Italia ha realizzato 5 delle 6 reti realizzate dalla sua squadra portandosi a casa il premio di capocannoniere (57 reti) che bissa quello dello scorso anno. Il premio come miglior portiere è di Marco Aloisi numero uno del Bar Collo. Va al Qua la Zampa la finale per il terzo e quarto posto ai danni dal Monte San Giovanni che dopo il primo posto della stagione regolare termina quarto. Finisce 5-1. © RIPRODUZIONE RISERVATA