RIETI - Entra nel momento cruciale il campionato Uisp: nei quarti di finale passeggiano Frasso Sabino e Ci vuole un senso che s’impongono su Sabina Fitness e Quick Friends Bar. I Sabini vincono per 10-2 mentre i gialloverdi dominano per 11-4. Le due formazioni se la vedranno in semifinale. Nella seconda semifinale si incontreranno Il Servizi Funebri Leoni, che nei quarti ha avuto la meglio sullo Scandriglia per 7-3 e Fabietto Bar che di misura l’ha spuntata sul Torricella col risultato di 4-3. Il 10 maggio al Pala Rufina andranno in scena le semifinali.



SEMIFINALI

Frasso Sabino - Ci Vuole un Senso (ore 21)

Servizi Funebri Leoni - Fabietto Bar (ore 22) © RIPRODUZIONE RISERVATA