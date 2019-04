RIETI - Al via la seconda fase del campionato Uisp. Dopo la regolar season le prime 8 classificate si sfideranno nei quarti di finale in gara secca. Già giocato il primo in cui il Servizi Funebri Leoni ha avuto la meglio sullo Scandriglia per 7-3. I ragazzi di Valloni in semifinale se la vedranno contro i vincenti della sfida tra i campioni in carica del Fabietto Bar e il Torricella. Nell’altra parte del tabellone derby sabino tra il Frasso e il Sabina Fitness che affronteranno Ci Vuole un senso o Quickfriends Bar che vanno a chiudere il quadro dei quarti di finale.



QUARTI DI FINALE

Servizi Funebri Leoni – Scandriglia 7-3

Fabietto Bar – Torricella (stasera ore 21,30, Gudini)

Ci vuole un Senso - Quick Friends Bar (domani ore 22, PalaSpes)

Frasso Sabino – Sabina Fintess (venerdì 26 aprile ore 22, Valle del Farfa) © RIPRODUZIONE RISERVATA