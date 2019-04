RISULTATI

RIETI - Nel campionato Uisp allungo in vetta del Servizi Funebri Leoni che passeggia in casa contro il fanalino di coda S. Elpidio United, in attesa del recupero tra il Frasso Sabino e il Fabietto Bar che si giocherà venerdì. Negli altri match il Ci vuole un senso vince di misura sul campo dello Scandriglia. Torna alla vittoria dogs of war in casa del Sabina Fitness. Festival del gol tra Quick Friends Bar e Torricella, finisce con un pirotecnico 7-7.Sabina Fitness – Dogs of war 5-6Quick Friends Bar – Torricella 7-7Servizi Funebri Leoni – S. Elpidio United 10-0Scandriglia – Ci Vuole un Senso 4-5Frasso Sabino – Fabietto Bar (rinviata a venerdì ore 21.45)Servizi Funebri Leoni 48Frasso Sabino 44Ci Vuole un Senso 33Fabietto Bar 30Torricella 27Quick Friends Bar 21Sabina Fitness, Scandriglia 20Dogs Of War 13S. Elpidio United 0