RISULTATI, VIII DI RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sorpasso in vetta nell’ottava giornata di ritorno del campionato Uisp. Il Servizi Funebri Leoni vince in casa del Torricella e vola in testa alla classifica approfittando del pari del Frasso fermato dal Ci Vuole un senso. Approfitta di questo risultato anche il Fabietto Bar che vincendo in casa contro il Quick Friends Bar aggancia la formazione di Poggio Fidoni al terzo posto. Negli altri match vittorie esterne dello Scandriglia sul campo dei Dogs of War e del Sabina Fitness su quello del S. Elpidio United. Nel prossimo turno interessanti i match tra Frasso Sabino e Fabietto e Bar e tra Scandriglia e Ci Vuole un senso.Fabietto Bar – Quick Friends Bar 8-5Torricella – Servizi Funebri Leoni 8-11Dogs of War – Scandriglia 3-9Ci vuole un senso – Frasso Sabino 5-5S. Elpidio United – Sabina Fitness 7-11Servizi Funebri Leoni 45Frasso Sabino 44Fabietto Bar, Ci Vuole un Senso 30Torricella 26Sabina Fitness, Quick Friends Bar, Scandriglia 20Dogs Of War 7S. Elpidio United 0Scandriglia – Ci Vuole un senso (stasera ore 20, Scandriglia)Sabina Fitness – Dogs Of War (stasera ore 20.30, Poggio Catino)Servizi Funebri Leoni – S. Elpidio United (stasera ore 20.35, Monte San Giovanni)Frasso Sabino – Fabietto Bar (venerdì ore 21.45, Valle Farfa Frasso)Quick Friends Bar – Torricella (venerdì ore 22.30, S. Rufina)