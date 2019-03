RISULTATI, VII RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nel campionato Uisp continua il testa a testa tra Frasso Sabino e Servizi Funebri Leoni: nella settima giornata di ritorno passeggia la capolista Frasso che affrontava sul proprio campo contro i Dogs Of War. Vince di misura invece il Servizi Funebri Leoni in casa del Quick Friends Bar. Un punto a testa tra i campioni in carica del Fabietto Bar e il Ci Vuole un Senso. Il Torricella corsaro sul campo del Sabina Fitness, senza problemi lo Scandriglia contro il S. Elpidio United. Nel prossimo turno spicca il big match tra il Ci Vuole un Senso e la capolista Frasso Sabino.Quick Friends Bar – Servizi Funebri Leoni 3-4Frasso Sabino – Dogs Of War 14-0Sabina Fitness – Torricella 5-9Scandriglia – S. Elpidio United 5-1Fabietto Bar – Ci Vuole un Senso 4-4Frasso Sabino 43Servizi Funebri Leoni 42Ci Vuole un Senso 29Torricella 26Fabietto Bar 24Quick Friends Bar 20Scandriglia, Sabina Fintess 17Dogs Of War 7S. Elpidio United 0Fabietto Bar – Quick Friends Bar (stasera ore 21.30 centro Gudini)Ci vuole un senso – Frasso Sabino (giovedì ore 22, PalaSpes)S. Elpidio United – Sabina Fitness (venerdì ore 20, S. Pietro Fiamignano)Dogs Of War – Scandriglia (venerdì ore 21.15, Centro Sportivo Vazia)Torricella – Servizi Funebri Leoni (venerdì ore 21.30, Palestra Torricella)