RIETI - Nel campionato Uisp continua il testa a testa tra Frasso Sabino e Servizi Funebri leoni per la vetta della classifica. Il Frasso Sabino la spunta di misura nel derby col Torricella, senza problemi invece il Servizi Funebri Leoni che in casa domina contro il Sabina Fitness. Il Ci Vuole un senso terzo in classifica passeggia in casa contro il fanalino di coda S. Elpidio United. Un punto a testa per Scandriglia e Quick Friends bar. Nel prossimo turno spicca il match tra Servizi Funebri Leoni e i campioni in carica del Fabietto Bar, interessanti le sfide tra Torricella e Scandriglia e quella tra Sabina Fitness e Quick Friends Bar. Cerca punti il Ci vuole un senso che ospita i Dogs of War.Scandriglia – Quick Friends Bar 6-6Servizi Funebri Leoni - Sabina Fitness 7-0Frasso Sabino – Torricella 6-5Ci vuole un senso – S. Elpidio United 13 – 2Dogs of War – Fabietto Bar (rinviata al 19 marzo)Frasso Sabino 37Servizi Funebri Leoni 36Ci Vuole un Senso 25Fabietto Bar 23Quick Friends Bar, Torricella 20Scandriglia, Sabina Fitness 14Dogs Of War 7S. Elpidio United 0S. Elpidio United – Frasso Sabino 0-4Sabina Fitness – Quick Friends Bar (stasera ore 20.30, Poggio Catino)Servizi Funebri Leoni – Fabietto Bar (stasera ore 20.35, Monte San Giovanni)Ci vuole un senso – Dogs Of War (giovedì ore 22, Palaspes)Torricella – Scandriglia (venerdì ore 21.30, Palestra Torricella)