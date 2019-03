RISULTATI, IV RITORNO

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Entra nel vivo il campionato Uisp: nella quarta giornata di ritorno vola in vetta il Frasso Sabino che s’impone in trasferta contro il Quick Friends Bar. Secondo posto per il Servizi Funebri Leoni che passa di misura sul campo dello Scandriglia. Passeggia il Fabietto Bar contro il Sabina Fitness. Un punto a testa tra Torricella e Ci vuole un senso, i gialloverdi rimangono al terzo posto. Nel prossimo turno spicca il derby tra Frasso Sabino e Torricella, gare alla portata per il Ci vuole un senso in casa contro il S. Elpidio United. Già giocato il match tra Servizi Funebri Leoni e Sabina Fitness in cui i ragazzi di Valloni si sono imposti per 7-0.Scandriglia – Servizi Funebri Leoni 5-6Quick Friends Bar – Frasso Sabino 3-6Fabietto Bar – Sabina Fitness 9-2Torricella – Ci vuole un senso 5-5S. Elpidio United – Dogs Of WarFrasso Sabino 34Servizi Funebri Leoni 33Ci Vuole un senso 22Torricella, Fabietto Bar 20Quick Friends Bar 19Sabina Fitness 14Scandriglia 13Dogs Of War 7S. Elpidio United 0Servizi Funebri Leoni – Sabina Fitness 7-0Ci vuole un Senso – S. Elpidio United (domani ore 22, PalaSpes)Scandriglia – Quick Friends Bar (stasera ore 20, Scadriglia)Dogs OF War – Fabietto Bar (venerdì ore 21.15, Centro Sportivo Vazia)Frasso Sabino – Torricella (venerdì ore 21.45, Valle Farfa Frasso)