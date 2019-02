RISULTATI, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella terza giornata di ritorno va al Frasso Sabino il big match contro il Servi Funebri Leoni. I Sabini si impongono per 3-2 sorpassando in classifica la formazione allenata da Valloni che perde il primo posto. Sconfitta interna di misura per il Ci Vuole un Senso contro il Quick Friends Bar al termine di un match ricco di reti. Vittorie esterne per Torricella e Scandriglia che s’impongono rispettivamente su Dogs Of War e Sabina Fitness. Tornano alla vittoria i campioni i carica del Fabietto Bar che portano a casa i tre punti contro il fanalino di coda S.Elpidio United.Ci vuola un senso – Quick Friends Bar 8-9Frasso Sabino – Servizi Funebri Leoni 3-2Dogs Of War - Torricella 4-6Fabietto Bar – S. Elpidio United 5-3Sabina Fitness – Scandriglia 4-5Frasso Sabino 31Servizi Funebri Leoni 30Ci Vuole un Senso 21Fabietto Bar 20Quick Friends Bar 20Torricella 19Sabina Fitness 14Scandriglia 13Dogs Of War 7S. Elpidio United 0Prossimo turnoScandriglia – Servizi Funebri Leoni (stasera ore 20, Scandriglia)Fabietto Bar – Sabina Fitness (stasera 21.30, Centro Gudini)S. Elpidio United – Dogs Of war (venerdì ore 20, S. Pietro Fiamignano)Torricella Ci vuole un senso (venerdì ore 21.30, Palestra Torricella)Quick Friends Bar – Frasso Sabino (venerdì ore 22.30, S. Rufina)