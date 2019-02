RISULTATI, II DI RITORNO

RIETI - Dopo la seconda giornata di ritorno del campionato Uisp si conferma in testa il Servizi Funebri Leoni che si aggiudica il big match contro il Ci vuole un senso. Senza problemi la seconda forza del campionato Frasso contro il Sabina Fitness. Torna alla vittoria il Fabietto Bar che vince sul campo dello Scandriglia agganciando il quarto posto in classifica. Vincono in casa Quick Friends Bar e Torricella che s’impongono rispettivamente su Dogs Of war e S. Elpidio United. Tra questa sera e venerdì si gioca la terza giornata di ritorno tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra Frasso Sabino e Servizi Funebri Leoni.Quick Friends Bar – Dogs Of War 7-3Sabina Fitness – Frasso Sabino 4-10Scandriglia – Fabietto Bar 2-4Torricella – S. Elpidio United 14-9Servizi Funebri Leoni – Ci vuole un senso 6-5Servizi Funebri Leoni 30Frasso Sabino 28Ci vuole un senso 21Fabietto Bar 17Quick Friends Bar, Torricella 16Sabina Fitness 14Scandriglia 10Dogs Of war 7S. Elpidio United 0Fabietto Bar – S. Elpidio United (stasera ore 21.30, Centro Gudini)Scandriglia – Sabina Fitness (stasera ore 20 Scandriglia)Ci vuole un senso – Quick Friends Bar (domani ore 22, PalaSpes)Dogs of war – Torricella (venerdì, ore 21.15 centro sportivo Vazia)Frasso Sabino – Servizi Funebri Leoni (venerdì ore 21.45, Valle Farfa Frasso)