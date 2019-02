RISULTATI, I DI RITORNO

LA CLASSIFICA DOPO I DI RITORNO

PROSSIMO TURNO, II DI RITORNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riparte il campionato uisp: la scorsa settimana è andata in scena la prima giornata di ritorno. Dopo la vittoria in Coppa uisp continua a mantenere la vetta il Servizi Funebri Leoni grazie alla vittoria esterna sul Dogs Of War. La seconda della classe Frasso si aggiudica di misura il derby con lo Scandriglia e si conferma secondo a quattro punti di distanza dalla terza della classe Ci Vuole un senso che passeggia in casa contro il Sabina Fitness. Sconfitta esterna per i campioni in carica del Fabietto Bar sul campo del Torricella. Torna alla vittoria Quick Friends Bar sul campo del S. Elpidio United. Ieri sera è partita la seconda giornata di ritorno con l'importante vittoria del Servizi Funebri Leoni nel big match contro il Ci vuole un senso: la formazione di Valloni si è imposta pe 6-5. Vince anche il Fabietto Bar in casa dello Scandriglia per 4-2.S. Elpidio United – Quick Friends Bar 2-6Dogs Of War – Servizi Funebri Leoni 3-12Fabietto Bar – Torricella 4-10Frasso Sabino – Scandriglia 4-3Ci Vuole un senso – Sabina Fitness – 15-5Servizi Funebri Leoni 27Frasso Sabino 25Ci vuole un Senso 21Sabina Fitness, Fabietto Bar 14Quick Friends Bar, Torricella 13Scandriglia 10Dogs of War 7S. Elpidio United 0Servizi Funebri Leoni – Ci vuole un senso 6-5 (giocata ieri)Scandriglia – Quick Friends Bar 2-4 (giocata ieri)Sabina Fitness - Frasso (giocata ieri)Torricella – S. Elpidio United (domani ore 21,30 Torricella)Quick Friends Bar – Dogs of war (domani ore 21.30 S. Rufina)