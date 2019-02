CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Archiviata la Coppa Uisp con la vittoria da parte del Servizi Funebri Leoni che si è assicurata le finali nazionali, le formazioni reatine si rituffano nel campionato con la prima giornata di ritorno. La corsa è sempre sul servizi Funebri Leoni che guida la classifica: alla prima i ragazzi di Valloni se la vedranno con il Dogs Of War. La seconda della classe Frasso sarà impegnata in casa contro lo Scandriglia mentre il Ci Vuole un senso affronta il Sabina Fitness. Ripartono dal Torricella i campioni i carica del Fabietto Bar. Il S. Elpidio United attende il Quick Friends Bar.Servizi Funebri Leoni 24Frasso Sabino 22Ci Vuole un senso 18Sabina Fitness, Fabietto Bar 14Quick Friends Bar, Scandriglia, Torricella 10Dogs Of war 7S. Elpidio United 0Fabietto Bar – Torricella 4-11S. Elpidio United – Quick Friends Bar (domani ore 20, S. Pietro Fiamignano)Dogs of War – Servizi Funebri Leoni (stasera ore 21.15, Centro sportivo Vazia)Ci vuole un senso – Sabina Fitness (stasera ore 22 PalaSpes)Frasso Sabino – Scandriglia (domani 21.30 Valle Farfa Frasso)