RIETI - Ieri sera si è svolto l’ultimo atto della Coppa Uisp: ad aggiudicarsi il trofeo è stato il Servizi Funebri Leoni che per 3-2 si è imposto sul Frasso Sabino. La sfida spostata al centro sportivo “La Foresta” di Rieti dopo la nevicata che ha reso indisponibile il Pala CiroLaureti di Monte San Giovanni è stata combattuta per tutti i cinquanta minuti. Alla doppietta di D’Annibale per il Frasso, che ha portato i suoi sul 2-1 risponde la doppietta di Piras (di Urbani l’altra rete) sul finale che regala al Servizi Funebri Leoni la Coppa. Questa vittoria dà ai ragazzi allenati da Danilo Valloni il pass per la fase nazionale Uisp che si svolgerà a Pesaro. Ora si tornerà a giocare nel campionato, per un girone di ritorno che si preannuncia all'insegna dell'equilibrio, al termine del quale si conoscerà l'altra squadra che giocherà le finali nazionali nelle Marche a fine giugno.