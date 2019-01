RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

QUARTI FINALE COPPA UISP

RIETI - Ripartito il campionato Uisp: alla ripresa della sosta è andata in scena l’ultima giornata del girone d’andata, decisiva, per delineare gli accoppiamenti delle otto che andranno a giocarsi la Coppa Uisp nelle prossime settimane. Mantiene la vette il Servizi Funebri Leoni che vince in trasferta contro il S. Elpidio UTD, bene anche il Frasso Sabino secondo in classifica che s’impone sul campo dei campioni in carica del Fabietto Bar. Segue a ruota il Ci Vuole un senso che porta a casa i tre punti contro lo Scandriglia. Importanti vittorie in trasferta del Sabina Fitness e Quick Friends Bar contro Dogs Of War e Torricella.Adesso spazio ai quarti di finale della Coppa Uisp, già disputato il primo cui il Servizi Funebri Leoni si è imposto contro il Torricella per 7-4 e affronterà in semifinale Sabina Fitness che ha battuto 7-4 e Fabietto Bar. Vanno a completare il tabellone dei quarti di finale le sfide tra Ci Vuole Un Senso e Quick Friends Bar e tra Frasso Sabino e Scandriglia le cui vincenti daranno vita alla seconda semifinale.Dogs Of War-Sabina Fitness 3-8Torricella-Quick Friends Bar 7-8Fabietto Bar-Frasso Sabino 3-8S. Elpidio United-Servizi Funebri Leoni 0-7Ci Vuole Un senso-Scandriglia 11-8Servizi Funebri Leoni 24Frasso Sabino 22Ci Vuole un Senso 18Sabina Fitness, Fabietto Bar 14Quick Friends Bar, Scandriglia, Torricella 10Dogs Of War 7S. Elpidio United 0Servizi Funebri Leoni – Torricella 7-4 (giocata ieri)Sabina Fitness – Fabietto Bar 7-4 (giocata ieri)Ci Vuole un senso-Quick Friends Bar (stasera ore 22, PalaSpes)Frasso Sabino-Scandriglia (domani, Valle Farfa Frasso)