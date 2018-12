RISULTATI, VIII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RECUPERI

PROSSIMO TURNO

RIETI - Nell’ottava giornata Uisp protagonista il Frasso Sabino che s’impone nettamente contro il Ci vuole un senso, i sabini vinco 10-3 e volano al secondo posto solitario. Il servizi funebri ottiene i tre punti contro il Torricella e rimane saldo al vertice della classifica. Vince di misura il Fabietto Bar contro il Quick Friends Bar, poker del Sabina Fitness contro il S. Elpidio United.Quick Friends Bar – Fabietto Bar 1-2Servizi Funebri Leoni –Torricella 9-7Frasso Sabino – Ci vuole un senso 10-3Sabina Fitness - S. Elpidio United 5-0Scandriglia - Dogs Of War non giocataServizi Funebri Leoni 21Frasso Sabino 18Ci Vuole un Senso 15Fabietto Bar 14Sabina Fitness 8Dogs Of War, Torricella, Quick Friends Bar 7Scandriglia 6S. Elpidio United 0Torricella-Fabietto Bar (4.01.19, Palestra Torricella ore 21.30)Scandriglia-Frasso Sabino (3.01.19, Scandriglia ore 20)Scandriglia-Dogs Of war (7.01.19, Scandriglia ore 20)Fabietto Bar-Frasso Sabino (mercoledì 9 ore 21.30 centro Gudini)Ci Vuole un Senso-Scandriglia (giovedì 10 ore 22 PalaSpes)Dogs Of War-Sabina Fitness (giovedì 10 ore 22.15 centro sportivo Vazia)Torricella-Quick Friends Var (venerdì 11 ore 21.30 Palestra Torricella)S. Elpidio-Servizi Funebri Leoni (venerdì 11 ore 20 S. Pietro Fiamignano)