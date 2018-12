RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella settima giornata del campionato uisp tutti gli occhi erano puntati sul big match tra Ci vuole un senso e i campioni in carica del Fabietto Bar terminano sul 4-4. Ad approfittarne è il Frasso sabino che vince in casa dei Dogs of war e aggancia il Ci vuole un senso in seconda posizione. Allungo in testa del servizi funebri Leoni che porta a casa i tre punti senza problemi contro il Quick Friends Bar. Bene il Torricella e lo Scandriglia che s’impongo su Sabina Fitness e S. Elpidio UTD. Tra stasera e venerdì si scende in campo per l'ottava giornata, spicca il match tra Frasso Sabino e Ci Vuole un senso.Servizi – Funebri Leoni – Quick Friends Bar 10-4Dogs Of War – Frasso Sabino 4-7Torricella – Sabina Fitness 8-7S. Elpidio United – Scandriglia 5-10Ci Vuole un Senso – Fabietto Bar 4-4Servizi Funebri Leoni 18Ci Vuole un Senso, Frasso Sabino 15Fabietto Bar 11Sabina Fitness 8Dogs Of War, Torricella, Quick Friends Bar 7Scandriglia 6S. Elpidio United 0Scandriglia – Dogs Of War (stasera ore 20, Scandriglia)Servizi Funebri Leoni – Torricella (stasera ore 20.30, Monte San Giovanni)Sabina Fitness-S.Elpidio United (stasera ore 20.30, Poggio Catino)Frasso Sabino – Ci vuole un Senso (venerdì ore 21.45, Valle Farfa Frasso)Quick Friends Bar – Fabietto Bar (venerdì ore 21.30, PalaRufina)