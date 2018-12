RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Entra nel vivo il campionato Uisp: nella sesta giornata si confermano Servizi Funebri Leoni e Ci vuole un Senso in testa alla classifica. La formazione allenata da Danilo Valloni batte in trasferta i campioni in carica del Fabietto Bar mentre i gialloverdi vincono agilmente sul campo dei Dogs of War. Netta vittoria del Frasso Sabino sul S. Elpidio, i sabini si portano in terza posizione. Bene anche la Sabina Fitness sul campo del Quick Friends Bar.Scandriglia – Torricella 9-4Frasso Sabino – S. Elpidio United 5-0Fabietto Bar – Servizi Funebri Leoni 4-6Dogs Of War – Ci vuole un senso 2-8Quick Friends Bar – Sabina Fitness 1-9Servizi Funebri Leoni 15Ci vuole Un senso 14Frasso Sabino 12Fabietto Bar 10Sabina Fitness 8Dogs Of War, Quick Friends Bar 7Torricella 4Scandriglia 3S. Elpidio United 0Servizi Funebri Leoni – Quick Friends Bar (stasera ore 20.35, Monte San Giovanni)Dogs of War - Frassi Sabino (domani ore 21.15, centro sportivo Vazia)Ci vuole un senso – Fabietto Bar (domani ore 22, PalaSpes)S. Elpidio United – Scandriglia (venerdì ore 20 S. Pietro Fiamignano)Torricella – Sabina Fitness (venerdì ore 21.30, Palestra Torricella)