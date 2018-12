RISULTATI, V GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, VI GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non riserva sorprese la quinta giornata del campionato Uisp: il match più importante era quello tra i campioni in carica del Fabietto Bar e i Dogs of War in cui i primi si sono imposti con il risultato di 7-5. Passeggia la capolista Ci Vuole un senso contro il S. Elpidio United. Importante vittoria esterna per il Servizi Funebri Leoni sul campo della Sabina Fitness. Festival del gol nel match vinto dal Frasso Sabino in casa del Torricella. Tra stasera e venerdì si gioca la sesta giornata.Quick Friends Bar – ASD Scadriglia 4-3ASD Sabin Fitnessa – Serbizi Funebri Leoni 6-8Fabietto Bar – Dogs Of War 7-5ASD Torricella – ASD Frasso Sabino 8-15S. Elpidio United – Ci vuole un senso 0-13Ci Vuole un senso 14Servizi Funebri Leoni 12Fabietto Bar 10Frasso Sabino 9Dogs Of War, Quick Friends Bar 7ASD Sabina Fitness 5ASD Torricella 4ASD Scandriglia, S. Elpidio United 0ASD Scandriglia – ASD Torricella (stasera, ore 20 Scandriglia)ASD Frasso Sabino – S. Elpidio United (venerdì, ore 21.45 Valle Farfa Frasso)Fabietto Bar – Servizi FunebrI Leoni (stasera, 21.30 centro Gudini)Quick Friends Bar – ASD Sabina Fitness (venerdì, 21.30 S. Rufina)Dogs OF War – Ci Vuole un senso 2-8