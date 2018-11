RISULTATI, II GIORNATA

RIETI - Nella seconda giornata del campionato Uisp Ci vuole un senso s’impone nello scontro diretto contro Servizi Funebri Leoni e si porta in testa alla classifica approfittando della battuta d’arresto del Quick Friends Bar che cade di misura sul campo dei Dogs of War. Le due se la vedranno nel prossimo turno. Vittorie interne di Fabietto Bar e Frasso Sabino contro Scandriglia e Sabina Fitness. Il S. Elpidio corsaro sul campo del Torricella.Dogs Of War – Quick Friends Bar 5-4Frasso Sabino – Sabina Fitness 3-2Fabietto Bar – Scandriglia 3-2S. Elpidio United – Torricella 4-6Ci vuole un senso – Servizi Funebri Leoni 3-2Ci Vuole un senso 7Quick Friends Bar 6Servizi Funebri Leoni, Torricella, Frasso Sabino, Fabietto Bar, Dogs Of War 3Sabina Fitness 1Scandriglia, S. Elpidio United 0Servizi Funebri Leoni – Frasso Sabino (stasera ore 20.30, M. S. Giovanni)S. Elpidio United - Fabietto Bar (stasera ore 20, S. Pietro Fiamignano)Scandriglia – Sabina Fitness ( stasera ore 20, Scandriglia)Torricella – Dogs of War (venerdì ore 21.30 Palestra Torricella)Quick Friends Bar – Ci Vuole un senso (venerdì ore 21.30, S. Rufina)