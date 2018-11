RISULTATI, I GIORNATA

RIETI - Si è giocata la prima giornata nel campionato Uisp. Dopo la rinuncia alla della formazione Ludovici Fabbricante l’organizzazione è stata costretta a rimodulare il calendario ripartendo dalla prima giornata. I risultati delle gare già giocate prima del cambio di calendario sono stati convalidati. Nella prima senza problemi Servizi Funebri Leoni contro Dogs Of War, bene anche Quick Friends Bar che s’impone di misura sul S. Elpidio United. Pari tra Sabina Fitnes e Ci Vuole un senso. Non disputate per impraticabilità del campo le gare tra Torricella e i campioni in carica Fabietto Bar e Scandriglia e Frasso Sabino.Quick Friends Bar – S. Elpidio United 6-5Servizi Funebri Leoni – Dogs Of War 9-2Sabina Fitness – Ci vuole un senso 4-4Torricella – Fabietto bar (rinviata)Scandriglia – Frasso Sabino (rinviata)Servizi Funebri Leoni, Quick Friends Bar 3Sabina Fitness, Ci vuole un senso 1Scandriglia, Frasso Sabino, Torricella, Fabietto Bar, S. Elpidio United, Dogs of War 0Fabietto Bar – Scandriglia (stasera ore 21.30, Centro Gudini)Dogs of War – Quick Friends Bar (domani ore 21.15, centro sportivo Vazia)Ci vuole un senso - Servizi Funebri Leoni (domani ore 22, Palaspes)Frasso Sabino – Sabina Fitness (venerdi ore 21.30, Valle Farsa Frasso)S. Elpidio United – Torricella (venerdi ore 20, S. Pietro Fiamignano)