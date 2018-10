PROGRAMMA GARE, I GIORNATA

2 Piras, 2 Fossatelli, 2 Sedat, Felicioni

Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Parte la caccia al titolo Uisp 2018/19 lo scorso anno vinto dall'Antrodoco. Undici le squadre ai nastri di partenza, raggruppate in un girone unico. Le prime otto classificate al termine del girone di andata andranno a giocarsi la Coppa Uisp in una final eight. Mentre le prime 8 al termine della regular season disputeranno i playoff, la vittoria dei quali permetterà la partecipazione alla fase nazionale. Tra le favorite alla vittoria finale oltre alla detentrice Antrodoco Fabietto Bar, il Ci Vuole un senso, Lodovici Fabricanti e Servizi funebri Leoni.Servizi Funebri Leoni- ASD Sabina Fitness 7-0Dogs of war - Ci vuole un senso (stesera 21:15 Centro sport. Vazia)Lodovici Fabricanti - Fabietto bar (Venerdì 20:30 centro Gudini)Quick Friends Bar - ASD Scandriglia (Venerdì 21:30 S.Rufina)Sant'Elpidio United - ASD Frasso Sabino (Venerdì 20:00 S. Pietro Fiamignano)Riposa: Asd Torricella